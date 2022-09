Nokia : Contrat pour un réseau optique en Haute-Autriche

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par la société autrichienne de services publics et d'infrastructures Energie AG Oberösterreich, pour construire un réseau de transport optique sur 18 sites en Haute-Autriche.



'Energie AG utilisera le réseau pour acheminer le trafic des noeuds Fiber to the Home (FTTH -fibre jusqu'à l'abonné) des sites régionaux vers deux sites centraux. Le déploiement est déjà en cours', explique l'équipementier télécoms finlandais.



Pour ce projet, seront utilisées la plate-forme Nokia 1830 PSS (Photonic Service Switch), optimisée par sa technologie cohérente Photonic Service Engine (PSE), et la suite logicielle d'automatisation Nokia Network Services Platform (NSP).



