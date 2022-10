Nokia : Contrat pour Nokia 5G mmWave FWA en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par nbn pour lui fournir sa technologie Nokia 5G mmWave FWA, une solution critique pour le programme de mise à niveau fixe sans fil et satellite de ce client australien.



Ce premier déploiement de cette technologie à grande échelle et longue portée consolide le leadership de Nokia sur le marché de la technologie FWA CPE mmWave qui permet des déploiements mmWave dans les environnements urbains, suburbains et ruraux.



'Les connexions mmWave nous permettent d'augmenter massivement les vitesses, essentielles pour que les résidents aient un accès adéquat aux services d'éducation, de santé et de divertissement', explique-t-on chez l'équipementier télécoms finlandais.



