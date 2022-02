Nokia : Contrat avec 450connect en Allemagne

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir signé un contrat avec 450connect, coentreprise soutenue par des entreprises allemandes des secteurs de l'énergie et de l'eau, pour construire son réseau radio LTE450 à l'échelle nationale.



'Le nouveau réseau radio LTE450 fournit la plate-forme de numérisation nécessaire à la transition énergétique vers la décarbonation et à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique', explique l'équipementier télécoms finlandais.



Nokia gérera la fourniture et les performances de tous les composants LTE, y compris les services de maintenance, jusqu'en 2040. Les premiers tests de bout en bout auront lieu sur le terrain d'ici la mi-2022 et le déploiement à l'échelle nationale aura lieu d'ici 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel