Nokia : Confirmation à son poste du directeur juridique

(CercleFinance.com) - Nokia fait part de la nomination à titre définitif d'Esa Niinimäki au poste de directeur juridique et membre de l'équipe de direction, à compter de ce 25 janvier. Il continue d'être basé en Finlande et de rendre compte au directeur général (CEO) Pekka Lundmark.



Esa Niinimäki travaille chez l'équipementier de réseaux finlandais depuis plus de 15 ans où il a occupé plusieurs postes, et plus récemment celui de directeur juridique par intérim, après avoir été directeur juridique adjoint et secrétaire du conseil d'administration.



