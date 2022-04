Nokia : Confiant pour 2022 après un premier trimestre solide

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia s'est dit confiant dans la réalisation de ses objectifs 2022 après un bon début d'année, marqué par la vigueur de la demande en dépit des problèmes d'approvisionnement actuels.



L'équipementier de réseaux finlandais a fait état ce matin d'un résultat opérationnel de 583 millions d'euros au titre du premier trimestre, contre 551 millions d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 6% à données comparables.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 5,35 milliards d'euros, notamment à la faveur des ventes de sa division d'infrastructures, qui ont progressé de 9% à 1,97 milliard sous l'effet des activités de réseaux fixes et de câbles sous-marins.



La branche spécialisée dans le 'cloud' et les services a elle aussi progressé, affichant des revenus en hausse de 5% à taux de changes constants.



Pekka Lundmark, le directeur général du groupe, a salué un début d'année 'solide', aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité.



'L'environnement au niveau de la demande demeure robuste et si les problèmes liés aux approvisionnements et à l'inflation sont toujours là, nous sommes confiants dans la réalisation de nos perspectives pour 2022 et continuons de réaliser des progrès dans l'atteinte de nos objectifs de moyen terme', a-t-il assuré.



Pour l'exercice en cours, Nokia prévoit toujours un chiffre d'affaires net compris entre 22,9 et 24,1 milliards d'euros assorti d'une marge opérationnelle entre 11% et 13,5% à périmètre comparable.



Sur les trois premiers mois de l'année, sa marge d'exploitation est restée relativement stable, à 10,9%.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Nokia progressait de 3,5% jeudi dans les premiers échanges.



