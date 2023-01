Nokia : Collaboration avec l'UNICEF au Sénégal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce une nouvelle collaboration avec l'UNICEF pour réduire la fracture numérique en aidant à améliorer l'éducation et la formation numériques dans les écoles de certaines régions du Sénégal, en Afrique de l'Ouest.



Le projet profitera à plus de 100 enseignants, ainsi qu'à plus de 10.000 collégiens de zones mal desservies. Les travaux comprendront des sessions spécifiques sur les compétences numériques, ainsi que la mise à niveau de l'équipement et de la connectivité.



'La connectivité, lorsqu'elle est associée aux compétences numériques, crée de plus grandes opportunités d'emploi, d'accès à l'éducation et aux soins de santé et de participation à l'économie numérique', souligne Nicole Robertson, vice-présidente ESG chez Nokia.



