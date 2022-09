Nokia : Choisi pour des équipements de centres de données

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi qu'il allait fournir des équipements de centres de données à DCspine, une filiale du groupe belge Eurofiber spécialisée dans les plateformes d'interconnexion en ligne.



Dans un communiqué, le groupe finlandais explique qu'il va livrer au prestataire de services ses routeurs 7220 IXR fonctionnant sur SR Linux, son nouveau système d'exploitation réseau.



Ce matériel doit permettre à DCspine d'étendre son offre en matière d'interconnexion et de services 'cloud', d'accroître l'évolutivité de son réseau et d'améliorer l'efficacité de ses activités grâce au recours à l'automatisation.



DCspine a prévu de déployer les équipements 7220 IXR et SR Linux dans le cadre d'un maillage qui s'appuie déjà sur plus de 80 centres de données répartis aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.



