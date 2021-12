Nokia : Choisi pour déployer la 5G au Bangladesh

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Teletalk Bangladesh pour déployer un réseau 5G dans le pays pour la première fois.



Cet accord entre les deux partenaires - qui ont déjà travaillé par le passé au déploiement des réseaux 2G, 3G et 4G - s'inscrit dans le cadre du programme numérique du gouvernement qui vise, via la 5G, à stimuler l'automatisation, la numérisation et l'industrie 4.0 au Bangladesh.



Le nouveau réseau offrira des vitesses plus rapides, une latence plus faible et une fiabilité améliorée. Le réseau 5G permettra d'accompagner la transformation intelligente des industries, notamment dans l'éducation et la santé, souligne Nokia.





