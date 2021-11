Nokia : Choisi par WorldLink pour le Wi-Fi au Népal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que WorldLink Communications, le plus grand fournisseur d'accès à Internet (FAI) haut débit du Népal, allait offrir une nouvelle expérience Wi-Fi domestique à ses abonnées en s'appuyant sur le routeur Nokia WiFi Beacon 1.1.



La nouvelle solution de WorldLink, baptisée Photon, offrira aux abonnés une vitesse de 300 Mbps, permettant de proposer de nouveaux services tels que la surveillance à domicile et la domotique avec l'Internet des objets (IoT)



'Avec Beacon 1.1, les abonnés de WorldLink pourront profiter d'une connectivité Internet transparente à l'intérieur de leur maison pour répondre à leurs besoins de travail, d'étude et de divertissement', assure Nokia.





