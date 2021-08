Nokia : Choisi par United Group pour trois pays

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été choisi par United Group pour fournir ses produits de réseau de base cloud natifs en Bulgarie, en Croatie et en Slovénie, faisant de l'équipementier télécoms le seul fournisseur de base de cet opérateur dans ces pays.



'Les principaux produits de Nokia donneront aux opérateurs d'United Group le débit, l'intelligence et la sécurité nécessaires pour fournir des services 5G, tout en gérant de manière rentable le réseau de l'opérateur', explique le groupe finlandais.



Il fournira ainsi une multitude de produits, y compris un logiciel de gestion des données d'abonné (SDM) pour contrôler de manière sûre et fiable les données du réseau UG et intégrer des environnements multifournisseurs et multi-technologies.



