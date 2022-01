Nokia : Choisi par Tele2 pour la 5G dans les pays baltes

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été retenu par Tele2 dans le cadre d'un projet de déploiement de réseau 5G dans les pays baltes.



L'équipementier télécoms indique dans un communiqué avoir remporté, avec sa technologie d'accès radio RAN, la phase de modernisation des infrastructures en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.



Le groupe précise qu'il fournira à l'opérateur suédois ses stations de base AirScale équipées des nouvelles puces ReefShark.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été précisés.



Nokia rappelle qu'il collabore avec Tele2 dans les pays baltes depuis 1996, un partenariat qui les a conduits à travailler ensemble sur les technologies 2G, 3G et 4G.



