Nokia : Choisi par LMT pour la 5G en Lettonie

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été choisi par l'opérateur télécoms letton LMT pour lui fournir son 5G Standalone (SA) Core et ainsi 'l'aider à apporter de nouveaux services 5G avancés, renforcer son expérience et sa fiabilité de réseaux, et monétiser plus rapidement ses actifs réseaux'.



'Nokia 5G SA Core fournira à LMT le débit, l'intelligence, la taille et la sécurité pour fournir des services 5G tout en gérant de façon efficiente en termes de coûts le réseau de l'opérateur avec une automatisation quasiment sans touches', explique-t-il.



Cet accord vient donc élargir la présence de l'équipementier finlandais chez LMT, qui utilise déjà Nokia Cloud Packet Core, la gestion de données abonnés et des solutions logicielles pour le signalement 5G et la gestion cloud.



