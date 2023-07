Nokia : Choisi par BIX pour ses plateformes de routage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que BIX (Budapest Internet Exchange) a modernisé son réseau de routeurs en déployant avec succès les plateformes de routage IP 7750 SR de Nokia, améliorant ainsi la fiabilité et la connectivité IP des clients de BIX dans les régions d'Europe centrale et des Balkans.



Selon Nokia, ses plateformes de routage incluant du silicium FP5 offrent à BIX 'une capacité hautement évolutive avec des performances, une sécurité et une consommation d'énergie inégalées'.



' Nous sommes ravis que BIX ait choisi la technologie de routage IP de Nokia pour améliorer ses capacités d'interconnexion afin de répondre aux besoins de ses membres fournisseurs de services dans la région', a commenté Ivo Lansky, directeur principal des affaires IP chez Nokia.



