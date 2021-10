Nokia : Bank of America reprend le suivi à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a repris lundi le suivi du titre Nokia avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 4,3 euros dans le cadre d'une note consacrée au secteur des équipementiers télécoms.



Dans son étude, la banque américaine met en évidence le manque d'attrait du secteur du fait (1) de la faible croissance des bénéfices qui y prévaut, (2) de la grande volatilité des résultats des principaux acteurs, (3) de la difficulté de monétiser les investissements en R&D en raison de l'inter-échangeabilité des équipementiers et (4) de la menace disruptive posée par la virtualisation des réseaux RAN.



Pour BofA, la fin du cycle lié à la 5G pourrait bien signer la fin de la fête pour les équipementiers en attendant l'arrivée de la technologie de sixième génération (6G).



A noter que Bank of America a également repris ce lundi la couverture du titre Ericsson avec une opinion 'sous-performance'.



