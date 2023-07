Nokia : Baisse de 30% du BPA au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia publie au titre du deuxième trimestre 2023, en données comparables, un BPA en baisse à sept centimes d'euro contre 10 centimes un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle dégradée de 120 points de base à 11%.



Affectée par le mix géographique dans les réseaux mobiles, sa marge brute s'est contractée de 180 points de base à 38,8%, pour un chiffre d'affaires en repli de 3% à 5,71 milliards d'euros (mais stable à taux de changes constants).



Pour rappel, l'équipementier de réseaux finlandais a abaissé ses objectifs annuels la semaine dernière, à entre 23,2 et 24,6 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires et à entre 11,5% et 13% pour la marge opérationnelle comparable.



