Nokia : Avec Telia pour un réseau commercial 5G en Finlande

(CercleFinance.com) - Nokia et Telia Finlande ont annoncé aujourd'hui le lancement du premier réseau commercial 5G autonome (SA) au monde avec découpage du réseau pour les services d'accès fixe sans fil (FWA).



Telia introduit la 5G SA dans ses services haut débit domestiques 5G Fixed Wireless Access (FWA) et est en mesure de commencer à offrir une gamme d'offres haut débit avec des niveaux de service garantis à ses clients en Finlande. Le déploiement est en cours.



Le coeur Nokia 5G SA donne à Telia la vitesse, l'intelligence, l'échelle et la sécurité nécessaires pour fournir des services 5G.



' Les applications les plus innovantes de la 5G seront construites sur notre réseau, et nous voulons maintenir la Finlande à l'avant-garde de son développement à mesure que cette technologie arrive à maturité ', déclare Jari Collin, directeur technique chez Telia.



Ari Kynäslahti, responsable de la stratégie et de la technologie chez Nokia Mobile Networks, ajoute : ' Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante avec l'introduction de services d'accès fixe sans fil 5G qui fourniront des services haut débit à domicile ultra-rapides aux clients de Telia en Finlande. '



