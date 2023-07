Nokia : AVA Charging sélectionné par GO plc à Malte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que sa solution SaaS (Software-as-a-Service) AVA Charging a été choisie par GO plc, le principal fournisseur de communications de Malte, pour l'aider à accélérer le délai de rentabilisation des nouvelles offres pour les cas d'utilisation de la 5G et de l'IoT.



GO plc passera de la solution SurePay à AVA Charging SaaS, par un abonnement qui facilite l'adoption et l'utilisation rapides par les clients en réduisant le temps consacré à l'installation et à la configuration des logiciels. Le déploiement est maintenant en cours.



'Alors que de plus en plus de services 5G sont en ligne, les FSC et les entreprises reconnaissent de plus en plus la nécessité de se tourner vers la multitude d'avantages, y compris la flexibilité opérationnelle, que le SaaS peut offrir', commente-t-on chez Nokia.



