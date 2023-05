Nokia : Apporte le haut débit au Vietnam

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le premier déploiement du haut débit par fibre 10G au Vietnam avec l'opérateur Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT).



Le déploiement initial connectera 10 000 foyers et entreprises dans les 8 plus grandes provinces du pays. Nokia fournit des noeuds d'accès en fibre optique pour les centraux de l'opérateur et des modems en fibre optique pour les locaux des utilisateurs finaux.



Outre l'internet à domicile, l'opérateur propose des services de téléphonie mobile et de télévision payante. Le passage à un réseau multi-gig aidera VNPT à différencier ses services et à maintenir sa position de leader.



Dang Anh Son, directeur général de VNPT Net Corporation, a déclaré : 'Dans une prochaine étape, VNPT travaillera avec Nokia pour déployer des systèmes de gestion de réseau basés sur le cloud et améliorer les expériences des clients grâce à des solutions de transformation numérique.'



Rubén Morón Flores, responsable de l'unité de marché Vietnam chez Nokia, a ajouté: 'Notre solution offre une flexibilité et une échelle incroyables. Le Vietnam a des projets ambitieux et nous sommes ravis d'en faire partie.'



