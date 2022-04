Nokia : Nokia annonce l'arrêt de ses activités en Russie

STOCKHOLM (Reuters) - Le fabricant d'équipements de télécommunications Nokia se retire du marché russe, a déclaré son directeur général à Reuters, allant ainsi plus loin que son rival Ericsson, qui a annoncé lundi qu'il suspendait indéfiniment ses activités dans le pays.

Alors que plusieurs secteurs, dont celui des télécommunications, ont été exemptés de certaines sanctions pour des raisons humanitaires ou apparentées, Nokia a déclaré avoir décidé que quitter la Russie était la seule option.

"Nous ne voyons tout simplement pas de possibilité de continuer dans les circonstances actuelles", a déclaré le directeur général, Pekka Lundmark, lors d'une entretien.

Il a ajouté que Nokia continuerait à soutenir ses clients pendant son retrait, et qu'il n'était pas possible de dire à ce stade combien de temps ce retrait prendrait.

Nokia et Ericsson réalisent un faible pourcentage de leurs ventes en Russie, où les entreprises chinoises telles que Huawei et ZTE sont plus importantes.

Nokia ne s'attend pas à ce que cette décision ait un impact sur ses perspectives 2022, mais a déclaré qu'elle enregistrerait une provision au premier trimestre d'environ 100 millions d'euros.

La décision de Nokia de quitter la Russie affectera environ 2.000 employés, et certains d'entre eux pourraient se voir proposer un travail dans d'autres parties du monde, a déclaré Pekka Lundmark.

"Il faudrait que beaucoup de choses changent avant qu'il soit possible d'envisager à nouveau de faire des affaires dans le pays", a-t-il ajouté.

