Nokia : AlphaValue relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé vendredi son conseil sur le titre Nokia, passant à 'achat' contre 'accumuler' jusqu'à présent, avec un objectif de cours inchangé de 6,85 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant explique que l'amélioration de la rentabilité de l'équipementier de réseaux finlandais est à l'origine de ses prévisions plus optimistes.



A en croire le cabinet de recherche, les progrès réalisés par le groupe au niveau de sa structure de coûts devraient permettre de plus que compenser les répercussions de l'environnement inflationniste du moment.



'En dépit de dépenses opérationnelles en hausse, Nokia a réussi à améliorer sa compétitivité et nous nous attendons à ce que cela se traduise, grâce à des effets favorables au niveau des volumes et des prix, par une hausse de son bénéfice net dans le futur', résume-t-il dans l'étude.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.