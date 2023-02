Nokia : Aide aux performances de Telia au Danemark

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que sa technologie et ses services de réseau ont aidé Telia Danemark à atteindre la première place en termes de performances de réseau, lors de récents tests de conduite indépendants dans les quatre plus grandes villes du pays.



Les tests ont évalué la qualité de la couverture du réseau radio mobile du pays et ont été réalisés par umlaut, filiale d'Accenture spécialisée dans la recherche et l'analyse comparative industrielle et organisationnelle.



L'équipementier finlandais fournit à Telia Danemark les équipements de son dernier portefeuille 5G AirScale écoénergétique, ainsi que le réseau central et le support des opérations gérées, ce qui a renforcé les performances du réseau de l'opérateur.



