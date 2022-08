Nokia : Accréditation GSMA pour l'iSIM Secure Connect

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que sa solution iSIM Secure Connect a été accréditée par le GSMA, groupement de l'industrie des télécommunications et principal organisme représentatif de l'industrie sans fil, après un processus rigoureux de démonstration.



'Le programme d'accréditation de sécurité GSMA couvre l'iSIM Secure Connect dans un modèle de livraison SaaS, qui fournit des abonnements sécurisés de machine à machine et d'appareils grand public pour les appareils compatibles eSIM et iSIM', explique-t-il.



Le Finlandais ajoute que cette norme clé donne à ses clients le niveau de confiance requis pour utiliser iSIM Secure Connect dans un modèle de livraison SaaS et ouvre la voie à des certifications pour d'autres de ses services de type SaaS (Software-as-a-Service).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel