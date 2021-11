Nokia : Accord multi-pays avec Ooredoo Group

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Ooredoo Group pour proposer plusieurs technologies et services, dont la 5G, à des clients du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est dans le cadre d'un accord multi-pays de cinq ans.



L'accord, qui repose sur un partenariat mondial, verra l'équipementier finlandais étendre le réseau existant d'Ooredoo et introduire de nouveaux services 5G. Le déploiement est déjà en cours et devrait être achevé d'ici 2026 dans tous ces pays.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel