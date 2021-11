Nokia : Accord de naming pour une 'Nokia Arena' en Finlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi qu'il allait donner son nom à une salle polyvalente en cours de construction à Tampere, la troisième ville de Finlande, dans le cadre d'un contrat établi pour une durée de cinq ans.



Cet équipement multifonctionnel d'une capacité de 15.000 places sera baptisé 'Nokia Arena' au moment de son ouverture prévue le mois prochain.



L'enceinte doit accueillir des matches de hockey sur glace, la sport national en Finlande, ainsi que des concerts, des événements culturels et des conférences.



Nokia, qui rappelle qu'il a été créé dans ce berceau industriel il y a 156 ans, conserve des activités liées à la recherche et développement (R&D) dans la ville.



L'équipementier télécoms dit vouloir faire de la Nokia Arena la vitrine de sa technologie, notamment en ce qui concerne la 5G, dont sera doté l'ensemble dans le cadre d'un accord avec l'opérateur Elisa.



Ce contrat de 'naming' s'accompagne d'une option prévoyant le renouvellement de l'accord pour une durée de cinq années supplémentaires.



