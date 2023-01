Nokia : Accord de licence croisée avec Samsung

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir signé un nouvel accord de licence croisée à l'amiable avec Samsung, portant sur la 5G et sur d'autres technologies, suite à l'expiration de leur accord précédent à la fin de l'année dernière.



En vertu du nouvel accord, qui couvre les inventions fondamentales de Nokia, le Sud-Coréen effectuera des paiements au Finlandais pour une période de plusieurs années à partir du 1er janvier 2023. Les termes restent confidentiels entre les parties.



'L'accord reflète la force du portefeuille de brevets de Nokia, ses investissements de plusieurs décennies en R&D et ses contributions aux normes cellulaires et à d'autres technologies', commente Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies.



