Nokia : Accompagne le déploiement du réseau NBN en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia et NBN Co ont annoncé aujourd'hui le déploiement de la plate-forme large bande de nouvelle génération de Nokia et de son contrôleur d'accès Altiplano afin de fournir un réseau nbn® 'plus intelligent, plus rapide et plus écologique'.



Selon Nokia, il s'agira du premier déploiement du Lightspan MF-14 dans l'hémisphère sud.



'Avec une capacité inégalée, une efficacité spatiale, une faible latence, une intelligence, une fiabilité et une efficacité énergétique, le MF-14 aidera nbn à répondre aux besoins de l'Australie en matière de haut débit à l'avenir et aidera l'entreprise à réaliser son ambition Vers le zéro carbone', estime Nokia.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.