Nokia : Accompagne le déploiement de la fibre en Floride

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé la signature d'un accord FTTH (soit portant sur l'installation de la fibre jusqu'à la maison) avec Wire 3, un opérateur basé en Floride qui déploie un réseau de 10 Go/seconde le long de la côte atlantique de la Floride, de Jacksonville à Miami.



L'accord comprend des noeuds d'accès fibre, des modems fibre pour les domiciles des clients, des routeurs de service, des passerelles Wi-Fi ainsi qu'un contrôleur de réseau haut débit Altiplano de Nokia.



' Nous nous concentrons sur la croissance et voulons atteindre 15 000 foyers par mois ', explique Jason Schreiber, directeur de la technologie chez Wire 3. ' Nous utilisons la plate-forme Altiplano de Nokia qui sera notre principale plate-forme OSS et tous les autres systèmes s'intégreront et fonctionneront à travers elle ', ajoute-t-il.



Ed Cholerton, président de Nokia North America, précise que Wire 3 sera en mesure d'offrir aux résidents de Floride des vitesses haut débit de pointe sur le marché, avec une prise en charge 25G PON sur la même fibre, 'de sorte que Wire 3 peut être sûr qu'il pourra toujours offrir les vitesses les plus rapides'.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.