Nokia : Accompagne BT dans ses essais sur l'Open RAN

(CercleFinance.com) - BT confirme aujourd'hui son engagement continu pour le développement et le déploiement de la technologie Open RAN et présente les détail d'un essai conduit aux côtés de Nokia dans la ville de Hull, au Royaume-Uni.



BT compte installer le contrôleur intelligent RAN (RIC) de Nokia pour Open RAN, sur un certain nombre de sites, afin d'optimiser les performances du réseau pour les clients de son réseau mobile EE.



BT ouvrira également un centre d'innovation Open RAN au sein de ses installations d'Adastral Park plus tard cette année.



'Il offrira aux grands et petits fournisseurs des opportunités de développer et de tester leur équipement et de fournir une plate-forme pour le progrès de l'architecture ouverte sur tous les éléments du réseau', souligne BT.



