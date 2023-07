Nokia : Abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une publication préliminaire pour le deuxième trimestre, Nokia indique abaisser ses fourchettes-cibles pour l'année 2023, à entre 23,2 et 24,6 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires et à entre 11,5% et 13% pour la marge opérationnelle comparable.



Sur le trimestre écoulé, l'équipementier de réseaux finlandais estime avoir réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 5,7 milliards d'euros, stable à taux de changes constants, et une marge opérationnelle comparable de l'ordre de 11%.



Nokia met en avant des perspectives de demande plus faibles au second semestre, du fait de l'environnement macroéconomique et de la digestion de stocks des clients. Il affirme qu'il continuera ses mesures pour rester sur la voie de ses objectifs à long terme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel