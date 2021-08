Nokia : 300 bourses d'études pour promouvoir la diversité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi qu'il allait octroyer plus de 300 bourses d'études afin d'améliorer la représentativité des communautés sous-représentées au sein du secteur technologique.



L'équipementier télécoms finlandais explique qu'il a prévu de collaborer à cet effet avec la fondation Blacks In Technology (BIT), une organisation qui encourage une représentation accrue des Noirs dans la technologie.



Les bourses financées par Nokia porteront sur des domaines comme le cloud, la programmation et l'intelligence artificielle, à des niveaux allant du stade débutant à des classes plus avancées.



Les formations seront assurées par Udacity, une plateforme en ligne qui propose des cours en ligne dans l'apprentissage automatique et l'analyse de données, entre autres.



Les candidats retenus pourront choisir des cours sur des sujets tels que les programmations Python et Java, les structures de données ou les algorithmes.



Nokia précise qu'il compte associer au projet l'organisation 'ABLE', qui regroupe ses salariés afro-américains.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.