Nokia : Une acquisition aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition des activités de services et de réparations de Ross Elevator, un ascensoriste basé dans l'Ohio.



Le groupe industriel explique que l'opération va lui permettre de se renforcer dans la région de Cleveland.



Créé en 1969, Ross Elevator bénéficie, d'après Kone, d'une solide réputation en ce qui concerne la fourniture de services de qualité, la modernisation des installations et les travaux de réfection.



