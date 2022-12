Nike : Les promotions de Nike sur ses stocks de chaussures font bondir les ventes

(BFM Bourse) - L’équipementier sportif a publié un chiffre d’affaires nettement supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre. Un léger mieux sur les stocks s’observe par ailleurs.

Nike termine l’année 2022 du bon pied. L’équipementier sportif a surpris le marché en dévoilant des comptes trimestriels rassurants, ce qui donne de l’élan à son cours de Bourse.

En début de séance, le titre du groupe américain s’adjuge 14% à Wall Street. La société entraîne dans son sillage ses rivaux européens Adidas et Puma, qui s’adjugent respectivement 6,7% et 7,8%, Stifel voyant une lecture croisée positive pour ces deux groupes dans la publication de Nike.

Au deuxième trimestre de son exercice 2022-2023, qui sera clos fin mai prochain, le groupe américain a enregistré des revenus de 13,35 milliards de dollars, en croissance de 17% sur un an, soit nettement plus que l’estimation moyenne de 12,6 milliards de dollars des analystes sondés par Bloomberg. A taux de changes constants, les ventes ont bondi de 27%.

Inquiétudes apaisées

"Les ventes trimestrielles ont dépassé les estimations de Wall Street, apaisant les inquiétudes des investisseurs", constate John Plassard de Mirabaud. A l’exception de la Chine, tous les marchés du groupe affichent des performances supérieures aux attentes, en terme de ventes. Le bénéfice par action, de son côté, s’est établi à 85 centimes contre une prévision moyenne de 64 centimes pour les analystes.

La marge brute de 42,9% s’est inscrite en retrait de 300 points de base (3 point de pourcentage) mais a toutefois dépassé, elle aussi, les attentes. Cette baisse de la rentabilité brute s’explique notamment par des actions, comme des rabais, menées pour écouler d’importants stocks qui se sont accumulés pour Nike, comme pour ses concurrents, en raison de problèmes dans la chaîne d’approvisionnement.

"Si la demande tient pour l’heure, les stocks augmentent très fortement, notamment aux Etats-Unis avec des problèmes de surcapacités de l’offre. Ce phénomène est dû à une amélioration subite de la chaîne logistique", expliquait Cédric Lecasble, analyste chez Stifel, fin octobre, à BFM Bourse.

Sur ce point les stocks du groupe sont en hausse de 43% sur un an à 9,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. Toutefois la comparaison annuelle s’avère trompeuse.

Un pic de stocks passés

Au cours de son deuxième trimestre 2021-2022 (sur la période allant de septembre à novembre 2021, donc) Nike comme l’ensemble des équipementiers faisait face à des niveaux de stocks anormalement bas, en raison d’une chaîne d’approvisionnement qui tournait au ralenti, pénalisée par des problèmes de transport et des restrictions sanitaires au Vietnam, rappelle Bloomberg.

Si l’on compare par rapport au premier trimestre, où les stocks s’inscrivaient à 9,7 milliards de dollars, un repli de 4% s’observe.

Cité par CNBC, le directeur général de Nike, John Donahoe, a estimé que le groupe avait passé son "pic" en matière d’accumulation de stocks.

"Nous avons vu Nike sortir du lot en brandissant ses signes de victoire hier", souligne Naeem Aslam, d’AvaTrade, qui effectue un jeu de mot, le nom Nike provenant du grec "Niké", la déesse de la victoire.

Concernant ses perspectives pour l’ensemble de son exercice 2022-2023, Nike prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 10% à taux de change constants et une marge brute en baisse sur un an de 200 à 250 points de base.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse