Nhoa : Nouvelle CEO pour Free2move eSolutions

(CercleFinance.com) - Free2move eSolutions, joint-venture entre NHOA et Stellantis, annonce la nomination de Mathilde Lheureux au poste de chief executive officer (CEo) à partir du 1er novembre. Elle succèdera à Roberto Di Stefano qui restera chez Stellantis à une autre fonction.



Mathilde Lheureux cumule plus de 15 années d'expérience dans le secteur automobile. Avant de rejoindre Stellantis en janvier 2021, elle occupait le poste de head of global talent and top management pour le Groupe PSA.



Avant cela, elle assumait les fonctions de chief of staff de Carlos Tavares pour le Groupe PSA. Durant sa carrière, elle a consolidé une expérience allant de la R&D aux affaires publiques en passant par la stratégie d'entreprise.



