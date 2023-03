Nhoa : Des pertes creusées en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - NHOA publie un résultat net de -52,2 millions d'euros pour 2022, contre -28,4 millions l'année précédente, et un EBITDA de -32,9 millions contre -13,2 millions, en raison de l'augmentation des charges d'exploitation et de personnel.



Le chiffre d'affaires et les autres revenus ont plus que quintuplé (+448%) à 165,7 millions d'euros, une augmentation principalement due aux 153,6 millions de chiffre d'affaires réalisés par la GBL Energy Storage.



Le carnet de commandes s'élève à 301 millions d'euros, représenté par 1.384MWh en Australie, à Taïwan, en Chine, en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe, soit une augmentation de 56% par rapport à celui communiqué lors des résultats 2021.



