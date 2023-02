Nhoa : Acquisition de 60% de KLC au Portugal finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - NHOA annonce qu'Atlante, sa filiale dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, a finalisé l'acquisition au Portugal d'une participation majoritaire dans Kilometer Low Cost (KLC), annoncée le 16 décembre 2022.



'Cette acquisition permettra à Atlante de se positionner en tant qu'acteur majeur dans la péninsule ibérique et rapprochera la société de son ambition de devenir la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud', explique-t-il.



La transaction porte sur 60% des actions de KLC représentant une contrepartie en capital pour les vendeurs d'environ 4,5 millions d'euros, avec des options pour les 40% restants d'ici 2024 en contrepartie d'une partie du capital allant de 1,7 à 6,7 millions d'euros.



