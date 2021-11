Nextstage : Hausse de 4% de l'ANR sur neuf mois

(CercleFinance.com) - La société d'investissement NextStage annonce un Actif Net Réévalué à 228,7 millions d'euros au 30 septembre (109,2 euros par action ordinaire), quasiment stable par rapport au 30 juin (-0,6%), mais en progression de +4,1% sur les neuf premiers mois de l'année.



Elle précise que les 228,7 millions d'euros constituant son ANR au 30 septembre se répartissent entre 202,8 millions de valorisation des 18 participations (89% de l'ANR) et 25,9 millions de trésorerie nette.



'La poursuite de la bonne activité des participations sur les neuf premiers mois de l'année permet à la société d'aborder le quatrième trimestre et d'anticiper l'année prochaine sereinement', indique NextStage.



