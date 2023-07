Nexity : Va transformer 76 sites de Carrefour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour s'associe à Nexity pour réaliser la revalorisation de 76 sites répartis sur l'ensemble du territoire français.



Ces projets de transformation touchent l'ensemble des formats des magasins Carrefour (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité).



' Ce partenariat de long terme permettra à Carrefour et Nexity de développer des programmes mixtes à haute performance environnementale, accueillant des logements, des résidences de services, des commerces, bureaux ou des hôtels ' indique le groupe.



Les 76 sites représentent environ 800 000 m2 et leur développement devrait permettre la création de 12 000 logements, 120 000 m2 de commerces, dont la reconstitution de certains magasins, 10 000 m² de bureaux et activités et 17 000 m² d'hôtellerie.



Alexandre Bompard, Président-Directeur général de Carrefour a déclaré : ' Grâce à ce programme ambitieux de rénovation urbaine, nous allons tirer toute la valeur de notre parc immobilier et de nos actifs, pour recréer un tissu urbain plus riche et plus dynamique autour de nos zones commerciales.



