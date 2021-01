Nexity : Relève ses perspectives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexity annonce que son activité a été moins impactée qu'attendu au dernier trimestre 2020. La signature des actes notariés, comme l'avancement sur les chantiers de construction, ont atteint des niveaux très satisfaisants annonce la société.



En Immobilier d'entreprise, l'activité a été très soutenue avec la commercialisation de grandes opérations, notamment Reiwa à Saint-Ouen (93), l'Ecocampus à La Garenne Colombes (92), et Network II à Bagneux (92).



Finalement, le nombre de réservations de logements neufs en 2020 pour Nexity sera équivalent à celui de 2019, soit mieux que la prévision d'environ 20.000, annonce Nexity.



Par ailleurs, le volume des prises de commandes pour l'Immobilier d'entreprise en 2020 atteindra 1,5milliard d'euros, soit le plus haut niveau historique.



Nexity anticipe désormais pour 2020 un chiffre d'affaires autour de 4,7 milliards d'euros (au lieu d'au moins 4,2 milliards d'euros) et pour 2021, un chiffre d'affaires à périmètre constant autour de 4,7 milliards d'euros, avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 7%.





