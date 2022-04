Nexity : Relève ses objectifs bas carbone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe se fixe pour ambition de rester le leader de la décarbonation dans l'immobilier et d'être une des entreprises les plus engagées dans son impact positif sur la biodiversité.



Nexity accélère donc sa stratégie Climat et Biodiversité et réhausse ses objectifs en visant désormais une trajectoire carbone certifiée alignée 1,5°C.



' Cette marche représente un doublement des objectifs par rapport à la trajectoire précédente et la nouvelle trajectoire est 10% plus ambitieuse que celle rendue obligatoire par la réglementation environnementale 2020 (RE2020) française, déjà très exigeante dans le contexte européen ' indique la direction.



Le Groupe s'est également fixé comme objectifs, d'ici 2025, d'avoir accompagné l'éco-rénovation de 150 copropriétés et de gérer ' bas carbone ' 3,5 millions de m2 tertiaires à travers sa gamme de services destinés à améliorer les performances environnementales des actifs de ses clients tout en maîtrisant l'impact économique.



