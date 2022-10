Nexity : Recul de 4% du chiffre d'affaires sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexity a publié un chiffre d'affaires de 2,9 MdsE au titre des neuf premiers mois de l'année, en baisse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité Promotion a reculé de 7%, à 2,3 MdsE, tandis que l'activité Services a progressé de 9%, à 637 ME.



Nexity souligne néanmoins 'une très bonne performance de l'activité commerciale logement dans un marché en forte baisse', avec 11.446 réservations de logements neufsà fin septembre 2022: -8% en volume (vs un marché en baisse de 21%); et -5% en valeur.



La société confirme d'ailleurs ses objectifs annuels avec >14% de part de marché en Immobilier résidentiel dans un marché attendu à 130.000 unités et un CA >4,6 MdsE, avec une marge courante opérationnelle autour de 8%.



'Nous sommes particulièrement vigilants dans le contexte actuel sur le contrôle de nos engagements et la maîtrise de notre endettement. À moyen-terme, notre plan stratégique, Imagine 2026, affiche une trajectoire de croissance rentable et responsable en capitalisant sur l'évolution de notre modèle vers celui d'opérateur global d'immobilier', a commenté Véronique Bedague, directrice générale.



