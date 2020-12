Nexity : Oddo reste à 'achat', remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Nexity et relève son objectif de cours de 36 à 42 euros, dans l'attente de plus de détails sur la croissance attendue à horizon 2023 à l'occasion de la publication des résultats 2020 en février.



Le bureau d'études estime d'ores et déjà qu'après un exercice 2020 de transition, 2021 sera une année de redressement, avec un CA qui devrait progresser d'au moins 10% et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 7% (contre 5% attendu en 2020).



Outre le 'caractère 'Value' de Nexity (rendement normatif environ 6%)', Oddo BHF rappelle qu'une 'déconsolidation de Ægide-Domitys devrait permettre d'améliorer le profil de risque du groupe aux yeux de certains investisseurs (moindre poids de la dette)'.



