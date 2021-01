Nexity : Oddo BHF salue le relèvement de prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours de 42 euros sur Nexity, en rappelant son 'caractère 'Value' (rendement normatif supérieur à 5%)', au lendemain d'un relèvement par le groupe immobilier de ses objectifs 2020 et 2021.



'Ces annonces constituent un catalyseur pour le titre en sachant que nos BPA 2020 sont relevés de 21% (+12% au niveau du ROC) et plus marginalement en 2021 (+2,4%)', indique l'analyste en charge du dossier.



'L'annonce fin décembre de la recherche d'un partenaire pour Aegide Domitys (et ainsi une déconsolidation) devrait permettre d'améliorer le profil de risque aux yeux de certains investisseurs (moindre poids de la dette liée aux obligations locatives)', ajoute-t-il.



