Nexity : Nouvelle organisation de la direction générale

(CercleFinance.com) - Nexity indique que son conseil d'administration a adopté une série de décisions relatives à sa gouvernance qui, sous réserve de l'approbation des résolutions par l'assemblée générale, débouchera sur une nouvelle organisation de la direction générale.



L'évolution comprend la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ainsi que la nomination de Véronique Bédague en qualité de directrice générale tandis qu'Alain Dinin restera président du conseil.



Julien Carmona n'a pas demandé le renouvellement de son mandat social de directeur général délégué. Jean-Claude Bassien, déjà directeur général délégué en charge des services de Nexity, sera avec Véronique Bédague le second mandataire social de la société.



