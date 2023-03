Nexity : Livre des 1er logements pour les athlètes des JO 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupement Nexity - Eiffage Immobilier - CDC Habitat avec Groupama, investisseur et en partenariat avec le Groupe EDF, conçoit le Secteur E - Les Belvédères du Village des athlètes et para athlètes à Saint-Ouen.



Le groupement livre ses premiers logements témoins à Haute Performance Environnementale et réversibles.



' Ils offriront aux athlètes et aux futurs habitants une conception bioclimatique et des modes constructifs innovants au service d'un confort optimal et d'un habitat durable avec des immeubles à la performance environnementale vertueuse avec l'atteinte notamment des labels E+/C niveau E3C2, BiodiverCity Construction, et d'une certification NF HABITAT HQE et BBCA pour plusieurs d'entre eux ' indique le groupe.



