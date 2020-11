Nexity : Le Palazzo Méridia remporte le Trophée Fibois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A Nice, le Palazzo Méridia, conçu par Nexity a remporté le Trophée Fibois ' Prix Régional de la Construction Bois 'dans la catégorie ' Travailler, accueillir ', avec une mention spéciale ' belle hauteur', indique ce jour Nexity.



Avec ses 9 étages, ses 35 mètres de hauteur et ses 7.860 m² de plateaux, le Palazzo Méridia est l'immeuble de bureaux en structure bois le plus haut de France.



Il est aussi le premier bâtiment tertiaire à remporter une certification E3C2 en France, c'est-à-dire un niveau d'Énergie 3 : Sobriété et Efficacité énergétique, et Carbone 2 : un niveau qui requiert un travail de réduction de l'empreinte carbone à la fois sur les consommations énergiques du bâtiment et sur le choix des matériaux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.