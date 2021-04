Nexity : Le chiffre d'affaires trimestriel bondit de 44%

(CercleFinance.com) - Nexity annonce un chiffre d'affaires de 1,13 MdE pour le 1er trimestre 2021, soit une croissance de 44% par rapport à la même période un an plus tôt.



Nexity souligne notamment le 'fort impact' des commandes en Immobilier d'entreprise, avec 400 ME HT de prises de commandes.



L'activité commerciale n'est pas en reste, les réservations de logements neufs ayant augmenté de 7% en volume (3897 lots) et de 11% en valeur (882 ME) en un an.



Dans ces conditions, Nexity confirme les perspectives 2021, avec un chiffre d'affaires attendu de 4,6 MdsE et un résultat opérationnel courant en forte augmentation, à 350 ME (soit +23%) au moins.



Le versement d'un dividende de 2 euros par action sera proposé au titre de l'année 2020 au cours de l'AG du 19 mai.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NEXITY en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok