Nexity : L'activité est restée stable entre 2021 et 2022

(CercleFinance.com) - Nexity publie un chiffre d'affaires de 4704 ME au titre de l'exercice 2022, un chiffre quasiment stable par rapport à l'exercice précédent (4625 ME).



Le résultat opérationnel courant ressort à 367 ME, là-aussi stable par rapport à 2021 (371 ME), tandis que le résultat net part du groupe est rigoureusement identique à celui de 2021, à 188 ME.



Nexity indique que sa part de marché sur les logements neufs en France a progressé de 3 points entre 2021 et 2022, passant de 12 à 15%.



'Nexity atteint l'ensemble de ses objectifs malgré le retournement de conjoncture au second semestre. La capacité à renouveler cette année encore la performance record que nous avons enregistrée en 2021 reflète l'agilité exceptionnelle de nos équipes et démontre la pertinence des choix stratégiques présentés en septembre dans le cadre du plan Imagine 2026', a commenté Véronique Bédague, p.d.-g. de Nexity.



Pour 2023, la société vise un CA supérieur à 4,5 MdsE et un résultat opérationnel supérieur à 300 ME.



