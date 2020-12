Nexity : Investit dans la formation des jeunes et crée un CFA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexity se mobilise pour la formation et l'insertion des jeunes en annonçant la création de son CFA 'les apprentis de l'immobilier'. Pour l'entreprise, il s'agit 'd'inventer dès aujourd'hui les métiers immobiliers qui feront la ville de demain'.



Le CFA 'Les apprentis de l'immobilier' lance sa campagne de recrutement afin d'accueillir les premières promotions dès fin février 2021. Au programme pour démarrer: deux classes de 20 apprentis pourront suivre deux parcours de formation - conseiller commercial immobilier (certification RNCP Bac +2) et développeur foncier (Certification RNCP Bac +3), deux métiers en tension, indique Nexity.



Le CFA Nexity a vocation à se développer en proposant la suite des premiers parcours pédagogiques et en s'élargissant vers d'autres métiers et expertises du secteur.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.