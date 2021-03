Nexity : Gagne 2% soutenu par une analyse positive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexity gagne plus de 2% à Paris, soutenu par une analyse favorable d'Oddo qui, ce matin, maintenait sa note de 'surperformance' sur le titre et relevait son objectif de cours de 55 à 57,2 euros.



Le bureau d'analyses souligne l'excellente visibilité sur la croissance en 2021 et précise que la cession envisagée d'Aegide Domitys devrait fortement réduire la dette du groupe.



'Dans un secteur Résidentiel perturbé (réservations -22%), Nexity réussi à limiter la baisse de ses ventes à 3% et ainsi gagner fortement des parts de marché. L'ampleur du carnet de commandes (6.8 MdsE en promotion) assure une excellente visibilité sur la croissance des 2 prochaines années (ROC 2021: +23%)', note l'analyste.



