Nexity : Gagne 1%, soutenu par un broker

(CercleFinance.com) - L'action Nexity gagne un peu plus de 1% à Paris alors qu'un peu plus tôt dans la journée, Stifel maintenait sa note 'conserver' sur le titre et relevait son objectif de cours, passant de 28 à 38 euros.



Après un 3e trimestre jugé 'solide' et la récente mise à jour des prévisions de Nexity, Stifel relève de 4% ses estimations de chiffre d'affaires 2020 concernant la société immobilière.



Le broker constate même que depuis la publication financière du 3e trimestre, 'le cours de l'action s'est redressé d'environ 60%'.



'Nous augmentons notre prévision de BPA ajusté pour 2020 et 2021 de respectivement 10 et 30%', poursuit le bureau d'analyses.



